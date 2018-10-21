Зірки ридали: в Києві попрощалися з артисткою "Дизель Шоу" Мариною Поплавську. Фото і відео

У Жовтневому палаці 21 жовтня відбулася церемонія прощання з актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською, яка трагічно загинула в аварії під Києвом по дорозі зі Львова.

Черга людей, які хотіли покласти квіти і попрощатися з Мариною Поплавською, розтягнулася на пару сотень метрів. Жінки плакали, а чоловіки були засмучені і небагатослівні, повідомляє "Інформатор".

Люди, які прийшли попрощатися, згадували Поплавську як працьовиту акторку і світлу людину, вона готувалася до виступів до останнього, поки номер не вийде ідеально.

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Покласти квіти, крім простих жителів Києва, прийшли ведуча і актриса Руслана Писанка, автогонщик і журналіст Олексій Мочанов, актор і ведучий Сергій Сивохо, шоумен Антон Лірник і актор і зірка КВН Євген Сморигін. Крім того, на прощання з Мариною Поплавською прийшов міністр культури України Євген Нищук.

informator.ua

informator.ua

informator.ua

informator.ua

informator.ua

Відомо, що тіло актриси повезуть в Житомир, де в понеділок, 22 жовтня, о 10:30 відбудеться прощання в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Кочерги. Потім пройде відспівування в Кафедральному соборі Святої Софії. В цей же день актрису поховають на Корбутовському кладовищі на Центральній алеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом автобус з акторами гумористичного "Дизель Шоу" вранці 20 жовтня потрапив в аварію, загинула відома актриса Марина Поплавська, ще двоє акторів були госпіталізовані.