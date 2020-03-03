"Удар під дих!" Зірки РФ відреагували на участь Little Big в Євробаченні

Російський шоу-бізнес висловився про участь гурту Little Big в Євробаченні-2020, яке пройде в Роттердамі.

Так, у своїх соціальних мережах і коментарях росЗМІ знаменитості поділилися своєю думкою про колектив, а також висловилися про шанси на перемогу.

Little Big kubnews.ru

Співак Сергій Лазарєв підтримав Little Big.

"Я вважаю, що стратегічно правильно відправити на конкурс гурт Little Big. Вони запалять, так як вся творчість Little Big зроблена драйвово і з гумором. Можливо, спочатку до гурту не будуть ставитися як до лідера, але це навіть добре: не буде тиску на них, як на лідера, і їм вдасться обійти бойкот журі. Нехай гурт виявиться "темною конячкою", яка обжене всіх на фінальному віражі", – поділився артист у коментарі ТАСС.

Сергій Лазарєв Instagram @lazarevsergey

А ось співак Юрій Лоза, навпаки, не підтримав вибір.

"Що ж у них російського? Чому вони не Сергій, Ілля й Софія? Чому вони Little Big. Вони працюють на чужу культуру, на британський млин", – заявив Лоза в коментарі 5 каналу, додавши, що він не буде вболівати за гурт на Євробаченні.

Юрій Лоза vm.ru

Прокоментувала вибір і телеведуча Тіна Канделакі:

"Little Big на Євробаченні – це, звичайно, удар під дих! Тут вам і хітовість, і епатаж, і якийсь позамежний драйв".

Філіп Кіркоров у коментарі ТАСС зізнався, що є шанувальником колективу:

"Вибір Першого каналу несподіваний і, на мій погляд, неймовірно перспективний. Гурт свіжий, музика у них модна, і розворушити європейську тусовку вони здатні, як ніхто. Будемо вболівати за Little Big, я їх шанувальник".

Філіп Кіркоров Instagram @fkirkorov

Позитивно відреагував і продюсер Віктор Дробиш:

"Супер! У Росії буде шанс. Це повинна бути нова пісня, тому, я думаю, вони виступлять з новою піснею, яка буде "заїдати". У цьому і є ключ до перемоги".

А ось співачка Юлія Савічева зізналася, що не слухає таку музику, проте впевнена, що Little Big "сколихнуть Євробачення":

"Мені здається, від них варто очікувати класного шоу на конкурсі. Я таку музику не слухаю, але ці хлопці підкупили мене своєю харизмою і гумором. Вони сколихнуть Євробачення по повній!"

У захваті від вибору і продюсер Яна Рудковська:

"Це найкращий вибір, який може бути, крім ще Діми Білана, за якого теж не соромно. Я вважаю, що Little Big – це той гурт, який може підняти на вуха Європу. Я дуже рада!"

Яна Рудковська peopletalk.ru

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