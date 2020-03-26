Зірки Нацвідбору на Євробачення записали незвичайний трек зі звуків карантину

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 – гурт TVORCHI, створили джинґл, використавши для нього типові звуки в будинку під час карантину.
Відповідне відео артисти опублікували на своїй сторінці в Instgaram. Зазначимо, що таким чином вони підтримали національну кампанію #Залишайсявдома, головним посланням якої є протидія поширенню коронавірусу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Гурт TVORCHI
Фото: instagram/tvorchi_officia
До речі, для створення мелодії TVORCHI використали звуки відкритого крана, розсипаної гречки, використання антисептичного засобу, відкриття вікон, шарудіння поличок, натягування рукавичок та інші.
Ми, як и всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залішаємось вдома! ЦІ декілька днів надіхнулі нас на музику, яка складається Із звуків карантину: использование антісептічна засоби, води у відкрітому крані, розсіпаної гречки, шарудіння полічок, та Всього Іншого, что оточує нас вдома щосекунді. Нашою Музик ми заклікаємо вас протідіяті коронавірусу, Аджея це дуже просто – # залішайсявдома 🙏🏼 ⠀ Like all caring Ukrainians, we keep calm and stay at home! These several days have inspired us to make music of quarantine sounds : the use of antiseptic, water in an open tap, scattered buckwheat, rustling shelves, and everything else that surrounds us every second at home . We believe that together we will overcome COVID-19, because it's so simple to #stayathome 🙏🏼 ⠀ #stayathome #quarantinesounds # звукікарантіну
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус.
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