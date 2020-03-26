Зірки Нацвідбору на Євробачення записали незвичайний трек зі звуків карантину

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 – гурт TVORCHI, створили джинґл, використавши для нього типові звуки в будинку під час карантину.

Відповідне відео артисти опублікували на своїй сторінці в Instgaram. Зазначимо, що таким чином вони підтримали національну кампанію #Залишайсявдома, головним посланням якої є протидія поширенню коронавірусу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Гурт TVORCHI Фото: instagram/tvorchi_officia

До речі, для створення мелодії TVORCHI використали звуки відкритого крана, розсипаної гречки, використання антисептичного засобу, відкриття вікон, шарудіння поличок, натягування рукавичок та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус.

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