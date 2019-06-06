Зірки "Квартал 95" розповіли, як справляються без Зеленського

Актори студії "Квартал 95" поділилися, як справляються самостійно без Володимира Зеленського. Вони розповіли про те, як розподілили обов'язки колишнього керівника між собою.

За словами Олександра Пікалова постановками зараз керує він і Євген Кошовий. Про це повідомляє "ТСН".

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Степан Казанін зазначив, що без Зеленського в колективі дуже незвично.

"Таке відчуття, що з пазла прибрали один шматочок або вирвали частину якогось органу... Але ми намагаємося справлятися. Благо, бригада авторів у нас сильна, і в колективі, як і раніше, панує демократія. Незважаючи на свою неймовірну зайнятість, Володимир, як мені відомо, бачив вже нашу нову програму. Для нього вона, до речі, була сюрпризом. І мені здається, він був приємно здивований".

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"Настрій у всіх чудовий, але, звичайно, ми сумуємо. Зараз в "Вечірній Квартал" вдихнеться нове життя, і сподіваюся, ті зміни, які його чекають, підуть тільки на користь. Безумовно, ми і далі продовжимо жартувати на всі гострополітичні теми. і глядач вже через пару днів зможе це сам перевірити", - говорить Юрій Корявченков .

Міка Фаталов зазначив, що після того, як Зеленський пішов актори студії ще більше згуртувалися.

"Всі дні до моменту виходу на сцену я ходив сам не свій. Було відчуття, що від мене реально відірвали якусь частину тіла... Це навіть помітив з боку Юра Крапов і запитав: "Це ти через Вову так?". Звичайно , все це незвично", - сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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