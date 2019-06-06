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Зірки "Квартал 95" розповіли, як справляються без Зеленського

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Актори студії "Квартал 95" поділилися, як справляються самостійно без Володимира Зеленського. Вони розповіли про те, як розподілили обов'язки колишнього керівника між собою.

За словами Олександра Пікалова постановками зараз керує він і Євген Кошовий. Про це повідомляє "ТСН".

Зірки "Квартал 95" розповіли, як справляються без Зеленського

ru.tsn.ua

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Степан Казанін зазначив, що без Зеленського в колективі дуже незвично.

"Таке відчуття, що з пазла прибрали один шматочок або вирвали частину якогось органу... Але ми намагаємося справлятися. Благо, бригада авторів у нас сильна, і в колективі, як і раніше, панує демократія. Незважаючи на свою неймовірну зайнятість, Володимир, як мені відомо, бачив вже нашу нову програму. Для нього вона, до речі, була сюрпризом. І мені здається, він був приємно здивований".

Зірки "Квартал 95" розповіли, як справляються без Зеленського

ru.tsn.ua

"Настрій у всіх чудовий, але, звичайно, ми сумуємо. Зараз в "Вечірній Квартал" вдихнеться нове життя, і сподіваюся, ті зміни, які його чекають, підуть тільки на користь. Безумовно, ми і далі продовжимо жартувати на всі гострополітичні теми. і глядач вже через пару днів зможе це сам перевірити", - говорить Юрій Корявченков .

Міка Фаталов зазначив, що після того, як Зеленський пішов актори студії ще більше згуртувалися.

"Всі дні до моменту виходу на сцену я ходив сам не свій. Було відчуття, що від мене реально відірвали якусь частину тіла... Це навіть помітив з боку Юра Крапов і запитав: "Це ти через Вову так?". Звичайно , все це незвично", - сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийОлександр ПікаловСтепан КазанінМіка Фаталов
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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