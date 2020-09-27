Зірки "Гри Престолів" Герінгтон і Леслі вперше стануть батьками

Відомий британський актор Кіт Герінгтон, відомий свого роллю в серіалі "Гра Престолів" і його дружина Роуз Леслі, яка разом з ним зіграла в кінострічці, очікують первістка.

Про швидке поповнення в зірковій сім'ї стало відомо з недавньої фотосесії для видання Make Magazine.

Перші кадри зі знімання вагітної Леслі опублікувала в Instagram редактор видання Урсула Лейк.

"Цілком особлива фотосесія жіночої команди, яка відобразила Роуз в цей чудовий час, коли вона вперше готується до материнства!" – підписала пост в фотоблозі Лейк.

Роуз Леслі завагітніла первістком. Instagram

Варто відзначити, що Гарінгтон і Леслі почали свої стосунки на знімальному майданчику серіалу "Гра престолів". Зіркова пара почала зустрічатися з 2013 року, не особливо афішуючи це в ЗМІ, а у вересні 2017 року оголосила про заручини. У червні 2018 року пара зіграла весілля у Великій Британії, на яку запросили тільки найближчих родичів і друзів, включаючи колег по серіалу. Церемонія відбулася в Шотландії в замку XII століття – Уордгілл в Абердінширі.

Весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі. OK! Magazine

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