Зірка "Зулейха відкриває очі" висловилася про скандал навколо серіалу

Російська актриса й зірка популярного серіалу "Зулейха відкриває очі" Чулпан Хаматова висловилася про скандал навколо картини.

У коментарі "Комсомольской правде", артиска зізналася, що вона зіткнулася з негативною реакцією після виходу перших серій серіалу.

Чулпан Хаматова kino-teatr.ru

"Я отримую багато проклять в зв'язку з виходом фільму. Мало того, що були очікувані прокляття з боку радикально налаштованої частини татарського суспільства. Але я з подивом виявила, що додалася ще й претензія на тему "осквернення нашої історії". Не тільки спотворення татарського побуту, а й історичної правди в цілому. Для мене розкуркулення – це вбивство, однозначно трагедія величезної кількості людей. І раптом я виявляю, що багато людей думають по-іншому. У мене були побоювання, що дійсність, яку ми показали в картині, буде недостатньо жорсткою, що не з'явиться відчуття болю й трагедії від того, що відбувається. Боялася, що вона буде надто лайтовою чи що... І навіть у голову не могло прийти, що претензії будуть іншого роду", – говорить актриса.

kino-teatr.ru

"Я не вважаю, що це цькування спрямоване персонально проти мене. Швидше, воно демонструє те, наскільки суспільство не готове вчитися й відкривати правду про себе. Є якась закономірність і в допущенні агресивного, хамського тону цих нападок за "осквернення історії". Все перемішано, взаємопов'язано, в тому числі й невігластво – з варварством і агресією, з невмінням підбирати слова для опису свого почуття, ні: виплюнув і пішов далі. Їм невтямки, що не потрібно витрачати час на те, щоб ранити іншого", – додала артистка.

sb.by

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії розгорівся скандал через вихід на екрани серіалу "Зулейха відкриває очі" про долю розкуркуленої та засланої в Сибір татарської жінки, знятого за однойменною книгою Гузель Яхин.

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