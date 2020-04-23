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23 квітня • оновлено в 12:06
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Зірка "Зулейха відкриває очі" різко відповіла на цькування через свою роль

1.3т
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Російська актриса та зірка серіалу "Зулейха відкриває очі" Чулпан Хаматова різко відреагувала на критику в мережі через роль в картині.

Так, під час прямого ефіру в Instagram на сторінці благодійного фонду "Подаруй життя" артистка зізналася, що кожного дня отримує прокляття на свою адресу.

Чулпан Хаматова в серіалі "Зулейха відкриває очі"

Чулпан Хаматова в серіалі "Зулейха відкриває очі"

КП

"Давайте зробимо онлайн-конференцію, я з радістю в ній візьму участь. Ви плюнете мені в обличчя, скажете всю гидоту, які тільки хотіли, але переведете гроші в фонд "Подаруй життя",заявила Чулпан.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

kinoreporter.ru

За словами актриси, її дивує реакція глядачів на серіал:

"Я чекала реакції з боку прогресивної частини суспільства. Мовляв, у нас там все полегшено. Що це не схоже на розкуркулення і табори. Можливо, реакція глядача пов'язана з тим, що зараз люди перебувають у стресі й страху? І що у них маса вільного часу й потрібно виплеснути емоції? Але в будь-якому випадку, хочу сказати дякую всім за цю критику. Дорогі хамські люди, дуже вам дякую".

Чулпан Хаматова в серіалі "Зулейха відкриває очі"

Чулпан Хаматова в серіалі "Зулейха відкриває очі"

film.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії розгорівся скандал через вихід на екрани серіалу "Зулейха відкриває очі" про долю розкуркуленої і засланої в Сибір татарської жінки, знятого за однойменною книгою Гузель Яхин.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Чулпан Хаматова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Simon Igor
Simon Igor
Хороший сериал. И непонятна буря негодования и открытой ненависти, которую вызвал этот фильм у «патриотов» Даже для России это слишком дико!
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