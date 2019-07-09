Зірка "Жіночого Кварталу" закрутила роман із колегою: про кого йдеться

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна закрутила роман з колегою з проекту студії "95 Квартал" Improv Live Show Костянтином Трембовецьким.

Про це стало відомо завдяки одному з її постів у Facebook, в якому вона вітала коханого з днем народження.

"Жіночий Квартал" facebook / Nikitina-Ekaterina

"У мого коханого, розумного, найкрасивішого чоловічка, день народження. Ти – неймовірний, особливий, дійсно, не такий як усі! Ти – щастя моє. Хочу, щоб посмішка з твого обличчя ніколи не зникала! Бажаю бути найщасливішою людиною в світі! І в цьому я тобі допоможу. Ти – найкращий чоловік у світі! Мій ідеальний, моя друга половинка", – зворушливо зізналася вона.

Нікітіна та Трембовецький facebook / Nikitina-Ekaterina /

За даними ТСН, парочка познайомилася в Туреччині, коли проходив останній день фестивалю "Весело" у 2018 році. Після цього вони продовжили спілкування, повернувшись додому.

"Він мені одразу сподобався, але тоді я не наважилася до нього підійти. І ось через рік ми познайомилися", – зізналася Нікітіна.

Різниця у віці в них становить чотири роки. 23-річна Нікітіна є наймолодшою учасницею гумористичного жіночого колективу.

Нікітіна та Трембовецький зустрічаються facebook / Nikitina-Ekaterina /

Роман Нікітіної і Трембовецького facebook / Nikitina-Ekaterina /

Нікітіна та Трембовецький разом facebook / Nikitina-Ekaterina /

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно одразу кілька учасниць "Кварталу", серед яких була й Нікітіна, позували у відкритому бікіні на пляжі. Гарячий кадр розбурхав шанувальників.

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