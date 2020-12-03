Зірка "Жіночого кварталу" показала восьмимісячного сина. Відео

Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія показала восьмимісячного сина Івана у своєму новому кліпі на пісню "Люби меня".

Відповідний ролик був опублікований на офіційній YouTube-сторінці Кекелії. Зазначимо, що героєм відеоряду також став чоловік артистки й співавтор музики Роман Дуда (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"На мій погляд, нічого ціннішого сім'ї у світі немає. Всі переживання і невдачі сприймаються дуже просто, коли в руках тримаєш дорогоцінний – своїх дітей!" – прокоментувала Кекелія свою роботу.

Віра Кекелія показала сина в новому кліпі скріншот з відео

Віра Кекелія з чоловіком і сином скріншот з відео

Віра Кекелія зняла чоловіка і сина у своєму новому кліпі скріншот з відео

До речі, за словами артистки, на написання нової пісні її надихнула творчість легендарної української поетеси Ліни Костенко.

"Хочу подякувати Ліні Костенко за її творчість, за її вірші, один з яких надихнув мене на написання пісні "Люби меня". Хочу подякувати своєму минулому і всесвіту за те, що маю зараз!" – додала вона.

Режисеркою відео виступила близька подруга Кекелія і колега за проєктом "Жіночий Квартал" Марта Адамчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія розповіла, як поєднує роботу і материнство. А також зізналася, чи готова вона до ще однієї дитини.