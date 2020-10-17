Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару перехворіла на COVID-19 і назвала свої симптоми
Акторка "Жіночого кварталу" і зірка "Ліги сміху" Ірина Сопонару зізналася, що перехворіла на коронавірус.
Подробицями про COVID-19 33-річна артистка поділилася "Зірковому шляху" і розповіла, що переносила хворобу вкрай важко.
Сопонару заявила, що коронавірус мав перебіг, як у звичайної застуди, однак пізніше їй стало значно гірше. Зірка не відчувала ні смаків, ні запахів. Крім цього, у неї був сильний біль у м'язах і тілі.
"Усе так невинно починалося, а потім... Дуже сильно боліло тіло. За стіни трималася, щоб піднятися. Кожна клітина боліла", – розповідала Сопонару.
Акторка не уточнила, коли саме заразилася коронавірусом.
Крім того, зірка зізналася, що поборола коронавірус досить швидко – за тиждень ПЛР-тест показав негативний результат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Винник, який перехворів на COVID-19, виступив на весіллі сина Оксани Марченко.