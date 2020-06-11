Зірка "Жіночого кварталу" показала фігуру після пологів. Фото

люди 14:03, 11.06.2020

Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія вперше після пологів показала фігуру.

Зірка гумористичного проекту опублікувала фото в Instagram.

На світлині молода матуся позує у обтислій сукні, яка підкреслює її ідеальну талію та пишні груди.

Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії
Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії
Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії

Користувачі мережі прийшли у захват від побаченого і наробили Вірі компліментів.

"Яка ти у нас гарна", "Ти неперевершена", – пишуть прихильники акторці.

скріншот з Instagram Віри Кекелії
скріншот з Instagram Віри Кекелії

Зазначимо, Віра Кекелія та її чоловік вперше стали батьками 1 травня. Зірка "Жіночого кварталу" народила сина, якого назвали Іваном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Кекелія позувала голою попри вагітність.

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