Зірка "Жіночого кварталу" показала фігуру після пологів. Фото

Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія вперше після пологів показала фігуру.
Зірка гумористичного проекту опублікувала фото в Instagram.
На світлині молода матуся позує у обтислій сукні, яка підкреслює її ідеальну талію та пишні груди.
Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії
Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії
Віра Кекелія
Instagram Віри Кекелії
Користувачі мережі прийшли у захват від побаченого і наробили Вірі компліментів.
"Яка ти у нас гарна", "Ти неперевершена", – пишуть прихильники акторці.
скріншот з Instagram Віри Кекелії
скріншот з Instagram Віри Кекелії
Зазначимо, Віра Кекелія та її чоловік вперше стали батьками 1 травня. Зірка "Жіночого кварталу" народила сина, якого назвали Іваном.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Кекелія позувала голою попри вагітність.
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