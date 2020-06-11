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11 червня • оновлено в 14:23
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Зірка "Жіночого кварталу" показала фігуру після пологів. Фото

1.8т
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Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія вперше після пологів показала фігуру.

Зірка гумористичного проекту опублікувала фото в Instagram.

На світлині молода матуся позує у обтислій сукні, яка підкреслює її ідеальну талію та пишні груди.

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Instagram Віри Кекелії

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Instagram Віри Кекелії

Віра Кекелія

Віра Кекелія

Instagram Віри Кекелії

Користувачі мережі прийшли у захват від побаченого і наробили Вірі компліментів.

"Яка ти у нас гарна", "Ти неперевершена", – пишуть прихильники акторці.

Зірка "Жіночого кварталу" показала фігуру після пологів

скріншот з Instagram Віри Кекелії

Зірка "Жіночого кварталу" показала фігуру після пологів

скріншот з Instagram Віри Кекелії

Зазначимо, Віра Кекелія та її чоловік вперше стали батьками 1 травня. Зірка "Жіночого кварталу" народила сина, якого назвали Іваном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Кекелія позувала голою попри вагітність.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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