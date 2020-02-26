Популярна американська актриса Роуз МакГоуен, відома за роллю Пейдж в культовому серіалі "Всі жінки відьми", завела роман з жінкою.

Так, актриса розповіла, що вже деякий час зустрічається з дівчиною на ім'я Сієнна, і зазначила, що знайшла в цих відносинах своє щастя. У цьому Роуз зізналася ведучому подкасту Shut Up Evan.

Роуз МакГоуен Фото: spletnik.ru

"Багатьом людям комфортніше жити, носячи ярлики. Зараз я перебуваю в стосунках з однією чудовою дівчиною на ім'я Сієнна. Вона ідентифікує себе як лесбіянка. Я ж себе так не визначаю. Але я щаслива поруч з нею", – поділилася актриса.

Роуз МакГоуен з дівчиною Сієнною Фото: instagram/rosemcgowan

Також Роуз додала, що відчуває себе поряд з Сієною комфортно та спокійно, більше того, зірка вже переїхала до неї.

Сієнна Фото: instagram/sienberri

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