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26 лютого • оновлено в 18:21
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Зірка "Зачарованих" завела роман з жінкою: з'явилися фото

2.3т
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Популярна американська актриса Роуз МакГоуен, відома за роллю Пейдж в культовому серіалі "Всі жінки відьми", завела роман з жінкою.

Так, актриса розповіла, що вже деякий час зустрічається з дівчиною на ім'я Сієнна, і зазначила, що знайшла в цих відносинах своє щастя. У цьому Роуз зізналася ведучому подкасту Shut Up Evan.

Роуз МакГоуен

Роуз МакГоуен

Фото: spletnik.ru

"Багатьом людям комфортніше жити, носячи ярлики. Зараз я перебуваю в стосунках з однією чудовою дівчиною на ім'я Сієнна. Вона ідентифікує себе як лесбіянка. Я ж себе так не визначаю. Але я щаслива поруч з нею", – поділилася актриса.

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Роуз МакГоуен з дівчиною Сієнною

Роуз МакГоуен з дівчиною Сієнною

Фото: instagram/rosemcgowan

Також Роуз додала, що відчуває себе поряд з Сієною комфортно та спокійно, більше того, зірка вже переїхала до неї.

Сієнна

Сієнна

Фото: instagram/sienberri

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська топ-модель і актриса Кара Делевінь поділилася пікантним фото зі своєю коханою Ешлі Бенсон і привітала її з днем народження.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Роуз МакГоун
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