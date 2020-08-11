Зірка "Зачарованих" почала втрачати волосся через перенесений коронавірус

47-річна зірка серіалу "Зачаровані" Алісса Мілано, яка у квітні 2020 року перехворіла коронавірусом, поділилася наслідками COVID-19.

Так, актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram, що періодично у неї буває тяжкість у грудях. Також знаменитість опублікувала ролик, на якому розчісує мокре волосся і показує велику кількість пасем, які випали (відео дивіться нижче).

"Хотіла показати, що COVID-19 робить з вашим волоссям. Будь ласка, поставтесь до цього серйозно", – наголосила Мілано.

Раніше актриса розповідала, що через хворобу схудла на 4 кілограми і боялася, що "ось-ось помре".

"Мені було погано два тижні. Ніколи так не хворіла. Боліло все. Нюх зник. На грудях таке відчуття, що сидів слон. Не могла втримати в собі їжу. Були жахливі головні болі", – додала Мілано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську співачку Ріту Дакоту, в якої з третьої спроби знайшли коронавірус, терміново доставили в лікарню.