"Від 20 до 70 років": 69-річна зірка з СРСР розповів, як досі займається сексом

Радянський і російський співак, музикант й композитор Михайло Муромов зізнався, що в його житті дуже багато кохання. Так, 69-річний артист уточнив, що мова йде не про високі відносини, а про інтимну близькість.

Такими подробицями Муромов поділився в інтерв'ю виданню "Собеседник", додавши, що у нього чимало супутниць.

Михайло Муромов Фото: teleprogramma.pro

"У мене кохання є завжди: часом його навіть забагато! Що поробиш: такий організм. Я маю на увазі не високі відносини, а справжнісіньку інтимну близькість. У мене все, як треба! Вчора до мене приїжджала жінка, яка шукала зі мною зустрічі 35 років! Ви можете собі уявити? Весь цей час вона дзвонила за номерами телефонів, вказаних на сайті та дисках. Але мій директор ніяк мене з нею не поєднувала. І ось через стільки років вона нарешті змогла мене знайти. Ми прекрасно провели час. Потім вона поїхала, прийшла сусідка. Їй теж приділив час..." – розповів співак.

Крім того, Муромов зазначив, що вікового цензу для нього не існує. Серед його коханок не тільки жінки у віці, а й молоді дівчата. Адже вони теж не можуть встояти перед його харизмою.

Михайло Муромов Фото: teleprogramma.pro

"Вік моїх дівчат – від 20 до 70 років. Як правило, вони самі приїжджають, а я не відмовляю. Тому що без інтимного життя не мислю існування", – підсумував артист.

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