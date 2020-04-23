Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Крістіна Долматова люди 11:22, 23.04.2020 Оновлено: 12:00, 23.04.2020

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому халаті.

Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Ну а я з завтрашнього дня на дієту. Розвантажувальний день на воді, мені просто необхідний. Хто зі мною?" – запитала у шанувальників Кошкіна.

Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нових фото Кошкіної. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна оголила груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна в пікантній фотосесії
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна у відвертому вбранні
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Шмигаль хоче створити 500 тисяч робочих місць з зарплатами до 8 тисяч гривень

"Підемо на Банкову!" Інвестори готують масові акції протесту

"Не важливо, якою мовою ти говориш": Зеленський назвав "користь" складних часів для України

Зеленський заявив, що буде міняти міністрів, поки не створить "ідеальний уряд"

Били на камеру: підлітки, які познущалися з ветерана АТО, поплатилися