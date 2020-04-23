Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому халаті.
Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
"Ну а я з завтрашнього дня на дієту. Розвантажувальний день на воді, мені просто необхідний. Хто зі мною?" – запитала у шанувальників Кошкіна.
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нових фото Кошкіної. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Яна Кошкіна оголила груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна в пікантній фотосесії
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна у відвертому вбранні
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.
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