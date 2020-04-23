Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому халаті.

Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Ну а я з завтрашнього дня на дієту. Розвантажувальний день на воді, мені просто необхідний. Хто зі мною?" – запитала у шанувальників Кошкіна.

Спокуслива Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нових фото Кошкіної. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна оголила груди Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна у відвертому вбранні Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.