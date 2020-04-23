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23 квітня • оновлено в 12:06
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Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото

3.7т
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Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливому халаті.

Яна Кошкіна

Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Ну а я з завтрашнього дня на дієту. Розвантажувальний день на воді, мені просто необхідний. Хто зі мною?" – запитала у шанувальників Кошкіна.

Спокуслива Яна Кошкіна

Спокуслива Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нових фото Кошкіної. Вони засипали її компліментами.

Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Зірка з РФ виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна оголила груди

Яна Кошкіна оголила груди

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна

Спокуслива Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна у відвертому вбранні

Яна Кошкіна у відвертому вбранні

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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