Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте

Крістіна Долматова люди 17:43, 4.05.2020

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій сукні чорного кольору з глибоким декольте. Свій образ Кошкіна доповнила яскравим макіяжем та незвичайною зачіскою.

Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Завдяки цьому фото, мені стало зрозуміло чому багато хто боїться підходити. Я б теж не зв'язувалася", – написала зірка.

Яна Кошкіна засвітила пишні груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного кадру Кошкіної. У коментарях користувачі засипали Яну компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна у відвертому купальнику
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна оголила груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна повністю гола
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

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