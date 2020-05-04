Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій сукні чорного кольору з глибоким декольте. Свій образ Кошкіна доповнила яскравим макіяжем та незвичайною зачіскою.

Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Завдяки цьому фото, мені стало зрозуміло чому багато хто боїться підходити. Я б теж не зв'язувалася", – написала зірка.

Яна Кошкіна засвітила пишні груди Фото: instagram/yana_koshkina_official

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного кадру Кошкіної. У коментарях користувачі засипали Яну компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна у відвертому купальнику Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна оголила груди Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна повністю гола Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

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