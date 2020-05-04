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4 травня • оновлено в 23:01
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Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте

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Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій сукні чорного кольору з глибоким декольте. Свій образ Кошкіна доповнила яскравим макіяжем та незвичайною зачіскою.

Яна Кошкіна

Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Завдяки цьому фото, мені стало зрозуміло чому багато хто боїться підходити. Я б теж не зв'язувалася", – написала зірка.

Яна Кошкіна засвітила пишні груди

Яна Кошкіна засвітила пишні груди

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного кадру Кошкіної. У коментарях користувачі засипали Яну компліментами.

Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Зірка з РФ показала пишні груди в сукні з величезним декольте

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна у відвертому купальнику

Яна Кошкіна у відвертому купальнику

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна оголила груди

Яна Кошкіна оголила груди

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна повністю гола

Яна Кошкіна повністю гола

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна

Спокуслива Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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