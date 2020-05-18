Зірка з РФ показала пишні груди на камеру: пікантне фото
Відома російська актриса Яна Кошкіна поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.
Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Прекрасний, неймовірний сьогодні вечір – перегляд концерту Успенської. Хто дивиться?" – написала Кошкіна.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки та засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіноъ, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.