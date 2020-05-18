Зірка з РФ показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 10:15, 18.05.2020

Відома російська актриса Яна Кошкіна поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Прекрасний, неймовірний сьогодні вечір – перегляд концерту Успенської. Хто дивиться?" – написала Кошкіна.

Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна засвітила пишні груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіноъ, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна у відвертому боді
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна повністю гола
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна в пікантній фотосесії
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

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