Зірка з РФ показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Відома російська актриса Яна Кошкіна поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Прекрасний, неймовірний сьогодні вечір – перегляд концерту Успенської. Хто дивиться?" – написала Кошкіна.

Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна засвітила пишні груди Фото: instagram/yana_koshkina_official

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіноъ, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна у відвертому боді Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна повністю гола Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Кошкіна ділилася пікантним фото, на якому позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.