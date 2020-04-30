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30 квітня • оновлено в 08:27
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Зірка з РФ Кравець рознесла Тодоренко після її слів про насильство

3.3т
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Відома в Росії світська левиця Олена Кравець різко висловилася про телеведучу Регіну Тодоренко після її слів про домашнє насильство.

Так, на своїй сторінці в Instagram Кравець зізналася, що сама була жертвою насильства й знає про це не з мелодрам. Тому слова Тодоренко особливо обурили її.

Олена Кравець

Олена Кравець

Instagram @kravetsalena

"Не дай Боже таким як Регіна це пережити! Що взагалі такі "огламурені" дівчата розуміють у насильстві над жінкою?! Могли б хоч на хвилинку уявити собі, яке це, – якщо не здатні співпереживати, – перш ніж вихлюпувати на людей таку ницість! Як такі, які не знають реального життя "діви", можуть так вульгарно заявляти, що жертви самі провокують своїх ґвалтівників?! Судячи з усього, подібні легковажні особи ніколи в житті не стикалися з невмотивованою агресією, з образами, з приниженнями і пресингом у родині? Як можна звинувачувати постраждалих у сім'ї жінок у бажанні піаритися на своєму горі?!", – пише Олена.

На думку зірки, своїм висловлюванням Тодоренко плюнула в тисячі жінок:

"Дай Бог вам, які не розуміють і не здатні відчути чуже горе, ніколи не піддатися подібному принизливому й хворобливому досвіду. Адже тільки тоді такі бездушні жінки, як Регіна, зможуть зрозуміти, що це таке! Вона мимохідь, з повною байдужістю, плюнула в тисячі жінок, які страждають і не мають допомоги і захисту від деспотів і домашніх тиранів. Не смійте звинувачувати жертв! Вони потребують допомоги й захисту, як медичного та правового, так і психологічного і, банально, матеріального".

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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