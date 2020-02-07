Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка YouTube з Росії вперше стала мамою: фото дитини

3.1т
Читати матеріал російською

Популярна російська блогерша Іда Галич, яка в лютому давала гучне інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак, народила первістка.

Про це розповів батько Галич у себе в Instagram. "Вітаю з народженням онука", - запостив він картинку на своїй сторінці в мережі.

Новини
Мілла Йовович народила: як виглядають на фото її чоловік і старші діти

Його підписники почали масово вітати новоспеченого діда, блогершу і всю їхню родину.

Зірка YouTube з Росії вперше стала мамою: фото дитини

За словами Галич, за час вагітності вона поправилась на 16 кілограмів, проте відчувала себе чудово за винятком підвищеної стомлюваності. "Животик величезний, але красивий. Маленька людина навчилася гикати. З'явилося чітке розуміння, де вона сидить і що конкретно випирає", — описувала блогер.

Іда Галич

Іда Галич

Скрін з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка і зірка шоу "Х-фактор" Сюзанна Абдулла (Варнін) вперше стала мамою, народивши від чоловіка-деспота.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги