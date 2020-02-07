Зірка YouTube з Росії вперше стала мамою: фото дитини

Популярна російська блогерша Іда Галич, яка в лютому давала гучне інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак, народила первістка.

Про це розповів батько Галич у себе в Instagram. "Вітаю з народженням онука", - запостив він картинку на своїй сторінці в мережі.

Його підписники почали масово вітати новоспеченого діда, блогершу і всю їхню родину.

За словами Галич, за час вагітності вона поправилась на 16 кілограмів, проте відчувала себе чудово за винятком підвищеної стомлюваності. "Животик величезний, але красивий. Маленька людина навчилася гикати. З'явилося чітке розуміння, де вона сидить і що конкретно випирає", — описувала блогер.

Іда Галич Скрін з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка і зірка шоу "Х-фактор" Сюзанна Абдулла (Варнін) вперше стала мамою, народивши від чоловіка-деспота.

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