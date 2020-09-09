Зірка "Вороніних" показала Клюєва на останній зйомці серіалу. Відео
Російська актриса Катерина Волкова показала відео останнього дня зйомок "Вороніних" з колегою по серіалу Борисом Клюєвим. Воно було зроблено в Сочі рік тому.
Відповідний ролик артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Волкова присвятила цей пост дев'ятому дню з дня відходу з життя Клюєва (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Сьогодні вже 9 днів, а як ніби це було вчора... Наш останній знімальний день "Вороніних" в Сочі рік тому. Дні пролітають з неймовірною швидкістю. У такі моменти особливо розумієш, як важливо витрачати наше життя на те, що по-справжньому важливо для нас. Даруйте близьким якомога більше любові та не скупіться на добрі слова", – зазначила Волкова.
Нагадаємо, що в популярному російському серіалі "Вороніни" Борис Клюєв грав одну з головних ролей – Миколи Петровича Вороніна. Серіал вперше вийшов на екрани у 2009 році на каналі СТС. У 2019 актори та творці повідомили про закриття проєкту.
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