Зірка 'Вороніних' показала Клюєва на останній зйомці серіалу. Відео

Російська актриса Катерина Волкова показала відео останнього дня зйомок "Вороніних" з колегою по серіалу Борисом Клюєвим. Воно було зроблено в Сочі рік тому.

Відповідний ролик артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Волкова присвятила цей пост дев'ятому дню з дня відходу з життя Клюєва (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні вже 9 днів, а як ніби це було вчора... Наш останній знімальний день "Вороніних" в Сочі рік тому. Дні пролітають з неймовірною швидкістю. У такі моменти особливо розумієш, як важливо витрачати наше життя на те, що по-справжньому важливо для нас. Даруйте близьким якомога більше любові та не скупіться на добрі слова", – зазначила Волкова.

Катерина Волкова і Борис Клюєв (Instagram Катерини Волкової)

Нагадаємо, що в популярному російському серіалі "Вороніни" Борис Клюєв грав одну з головних ролей – Миколи Петровича Вороніна. Серіал вперше вийшов на екрани у 2009 році на каналі СТС. У 2019 актори та творці повідомили про закриття проєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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