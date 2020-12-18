Зірка "Володаря перснів" один із перших знаменитостей, який вакцинувався від COVID-19
Британський актор, зірка кінотрилогії "Володар перснів" 81-річний Ієн МакКеллен став першим із знаменитостей, який прищепився від коронавірусу. За його словами, він дуже радий цьому і рекомендує всім вакцинуватися.
Актор заявив, що сама процедура проходить боляче, але це варто зробити для того, щоб не підчепити вірус. Відповідний пост МакКеллен опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Я б порадив кожному вакцинуватися. Це корисно не тільки для себе, але і для всіх інших. Якщо у вас немає вірусу – це допомагає всім, чи не так?" – зазначив чоловік.
Нагадаємо, Ієн МакКеллен – це британський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "Тоні", а також шести премій Лоренса Олів'є. Номінант на премію "Оскар" і "Еммі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 грудня у Великобританії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19)
Стало відомо, що українські науковці з ізраїльськими колегами будуть разом працювати над створенням вакцини проти COVID-19, розробку якої вже почав Ізраїль.
Що стосується суто української розробки, то головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що її доклінічні випробування показали гарні результати.
Наприкінці жовтня 2020 року Степанов прогнозував, що український препарат для щеплення проти коронавірусу може з'явитися за рік.
Нагадаємо, що державні гранти на розробку вітчизняної вакцини виграли Львівський інститут біології клітини (10 млн грн) та Інститут біохімії (3 млн грн).