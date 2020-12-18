Зірка 'Володаря перснів' один із перших знаменитостей, який вакцинувався від COVID-19

Британський актор, зірка кінотрилогії "Володар перснів" 81-річний Ієн МакКеллен став першим із знаменитостей, який прищепився від коронавірусу. За його словами, він дуже радий цьому і рекомендує всім вакцинуватися.

Актор заявив, що сама процедура проходить боляче, але це варто зробити для того, щоб не підчепити вірус. Відповідний пост МакКеллен опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я б порадив кожному вакцинуватися. Це корисно не тільки для себе, але і для всіх інших. Якщо у вас немає вірусу – це допомагає всім, чи не так?" – зазначив чоловік.

Нагадаємо, Ієн МакКеллен – це британський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і "Тоні", а також шести премій Лоренса Олів'є. Номінант на премію "Оскар" і "Еммі".

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