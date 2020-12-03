Зірка 'Відчайдушних шахрайок' Ребел Вілсон завела роман з молодим бойфрендом

Голлівудська комедійна актриса 40-річна Ребел Вілсон, яка схудла на 20 кілограмів, вперше заговорила про особисте життя. Вона почала зустрічатися з 29-річним мільярдером Джейкобом Бушем.

За словами знаменитості, у них зав'язалися стосунки ще до її схуднення. Відповідне зізнання Вілсон зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Мене часто запитують: "Хто ж той гарячий хлопець в твоєму Instagram? Твій бойфренд?" Так, він мій хлопець", – розповіла зірка.

Вілсон зазначила, що Буш не любить публічність, тому вона не говорить про нього і загалом про своє особисте життя.

"Він дуже закрита людина, тому я не люблю занадто багато розповідати про нього. Але хочу вам сказати, що ми почали зустрічатися ще до того, як я збиралася худнути. Це доказ того, що вам не обов'язково бути якогось певного розміру, щоб завести відносини", – підсумувала актриса.

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