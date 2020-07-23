Зірка "Відчайдушних шахрайок" Ребел Вілсон схудла на 20 кг: як зараз виглядає актриса

Юля Ухіна Люди 13:59, 23.07.2020 Оновлено: 14:36, 23.07.2020

Знаменита голлівудська комедійна актриса і продюсерка Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів.

Так, результатами своїх перетворень 40-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Ребел розмістила знімки, на яких позувала в обтислому блакитному костюмі. Ці кадри були зроблені під час пробіжки Вілсон разом з її тренером.

"З кожним днем все ближче до своєї мети", – написала актриса.

Ребел Вілсон до і після схуднення колаж
Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)
Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)

Зазначимо: на початку року Вілсон заявляла, що планує до кінця 2020-го скинути 75 кг. Зараз вона активно працює над собою і регулярно ділитися з шанувальниками своїми тренуваннями на свіжому повітрі.

Актриса відома за ролями в комедійних фільмах "Весільний розгром", "Холостячки", "Відчайдушні шахрайки", "Ідеальний голос", "В активному пошуку" та інших.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський продюсер Андрій Разін скинув 43 кілограми та розкрив свій секрет схуднення.

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