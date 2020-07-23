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Зірка "Відчайдушних шахрайок" Ребел Вілсон схудла на 20 кг: як зараз виглядає актриса

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
4,1 т.
Зірка 'Відчайдушних шахрайок' Ребел Вілсон схудла на 20 кг: як зараз виглядає актриса

Ребел Вілсон схудла на 20 кг (фото - befitglitz.com).

Знаменита голлівудська комедійна актриса і продюсерка Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів.

Так, результатами своїх перетворень 40-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Ребел розмістила знімки, на яких позувала в обтислому блакитному костюмі. Ці кадри були зроблені під час пробіжки Вілсон разом з її тренером.

"З кожним днем все ближче до своєї мети", – написала актриса.

Ребел Вілсон до і після схуднення колаж

Ребел Вілсон до і після схуднення колаж

Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)

Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)

Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)

Ребел Вілсон схудла на 20 кг (Instagram Ребел Вілсон)

Зазначимо: на початку року Вілсон заявляла, що планує до кінця 2020-го скинути 75 кг. Зараз вона активно працює над собою і регулярно ділитися з шанувальниками своїми тренуваннями на свіжому повітрі.

Актриса відома за ролями в комедійних фільмах "Весільний розгром", "Холостячки", "Відчайдушні шахрайки", "Ідеальний голос", "В активному пошуку" та інших.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський продюсер Андрій Разін скинув 43 кілограми та розкрив свій секрет схуднення.

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