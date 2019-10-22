Зірка "Відчайдушних домогосподарок" відбуває термін у в'язниці: з'явилися перші фото актриси

У мережі з'явилися перші фото американської актриси, зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Хаффман, яку раніше засудили до 14 днів в'язниці через шахрайство.

Так, папараці підловили артистку в тюремній уніформі, коли вона виходила на побачення з чоловіком Вільямом Мейсі та старшою донькою — 19-річною Софією. Зазначимо, що Хаффман відбуває покарання в Дублінської в'язниці Каліфорнії.

Фелісіті Хаффман Кадр з серіалу

Фелісіті Хаффман в тюрмі Фото з Instagram

Звільнення Фелісіті відбудеться на свято Хелловіна, 31 жовтня. Крім цього, голлівудська зірка вже виплатила штраф і протягом року буде відбувати умовне покарання, яке включає виправні роботи.

Актрису відвідали чоловік і донька Фото з Instagram

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