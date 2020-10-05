Зірка "Від пацанки до панянки" вперше стала мамою. Фото

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" і першого сезону "Супермодель по-українськи" (Новий канал) Влада Роговенко вперше стала мамою. Так, у зірки та її коханого Олександра народився син, якого вони назвали Марком.

Подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба Нового каналу. Зазначається, що перейми у Роговенко розпочалися 5 жовтня о 12 годині дня. У лікарню Владу повезла подруга Ольга, адже її коханий-моряк перебуває зараз у рейсі. До речі, дівчата не відразу вирушили в пологовий будинок, а дорогою "заскочили" на пошту.

"З ранку я ще встигла сорочку собі погладити, прання закинути, заїхати на пошту, тому що мені прийшло дуже багато посилок. Тільки потім відправилася в пологовий будинок... і встигли! Перейми – непередавані відчуття. Коли все почалося, я не розуміла, як мені це пережити", – розповіла Влада.

Влада Роговенко вперше стала мамою Instagram Влади Роговенко

Роговенко також зазначила, що більшу частину переймів вона просто проспала.

"Половину переймів я проспала, навіть не звернула уваги – ну, тягне живіт і тягне, не смертельно ж... Коли перейми посилилися, стало нестерпно боляче. У лікарні кричала, як божевільна, поки не зробили епідуральну анестезію. Завдяки їй трохи прийшла до тями, а то все, як у тумані було", – підсумувала Влада.

Влада Роговенко вперше стала мамою Instagram Влади Роговенко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, учасниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Аліна Шевченко на прізвисько "ДвєЗвєзди" народила первістка. Син дівчини Микита з'явився на світ зранку 15 вересня.