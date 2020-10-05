Зірка "Від пацанки до панянки" вперше стала мамою. Фото

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" і першого сезону "Супермодель по-українськи" (Новий канал) Влада Роговенко вперше стала мамою. Так, у зірки та її коханого Олександра народився син, якого вони назвали Марком.

Подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба Нового каналу. Зазначається, що перейми у Роговенко розпочалися 5 жовтня о 12 годині дня. У лікарню Владу повезла подруга Ольга, адже її коханий-моряк перебуває зараз у рейсі. До речі, дівчата не відразу вирушили в пологовий будинок, а дорогою "заскочили" на пошту.

"З ранку я ще встигла сорочку собі погладити, прання закинути, заїхати на пошту, тому що мені прийшло дуже багато посилок. Тільки потім відправилася в пологовий будинок... і встигли! Перейми – непередавані відчуття. Коли все почалося, я не розуміла, як мені це пережити", – розповіла Влада.

Роговенко також зазначила, що більшу частину переймів вона просто проспала.

"Половину переймів я проспала, навіть не звернула уваги – ну, тягне живіт і тягне, не смертельно ж... Коли перейми посилилися, стало нестерпно боляче. У лікарні кричала, як божевільна, поки не зробили епідуральну анестезію. Завдяки їй трохи прийшла до тями, а то все, як у тумані було", – підсумувала Влада.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, учасниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Аліна Шевченко на прізвисько "ДвєЗвєзди" народила первістка. Син дівчини Микита з'явився на світ зранку 15 вересня.