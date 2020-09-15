Зірка "Від пацанки до панянки" вперше стала мамою. Фото

Учасниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Аліна Шевченко на прізвисько "ДвєЗвєзди" народила первістка.

Син Микита з'явився на світ зранку 15 вересня. За словами Шевченко, перейми в неї почалися за три години до народження дитини. Дівчина спершу розгубилася й не знала, чи їхати в пологовий будинок, адже раніше траплялися хибні перейми, пише Новий канал (фото дивіться нижче).

"Я просиділа вдома дві години, потім ми викликали таксі й поїхали. Лікарі сказали, що в мене вже повне розкриття і відразу відправили в пологовий зал. Усе сталося дуже швидко. Коли я вперше взяла сина на руки, буквально розчинилася в ніжності та любові", – зазначила Аліна.

Аліна Шевченко вперше стала мамою. Новий канал

Також учасниця реаліті розповіла, що планувала разом із чоловіком партнерські пологи. Але через відсутність необхідних аналізів лікарі не дозволили йому бути присутнім під час народження сина. Проте Шевченко зізналася, що коханий дуже щасливий, що став татом.

Шевченко народила сина. Новий канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська акторка і зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер стала вдруге мамою. Вона народила дівчинку від свого чоловіка Адама Бровді.