Зірка "Від пацанки до панянки" народила первістка. Фото

Учасниця першого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" і героїня серіаліті "Пацанки. Нове життя" Людмила Понзель на прізвисько "БДСМ" народила первістка.

Дівчинка з'явилася на світ 20 серпня в одному з пологових будинків. Радісною новиною Людмила поділилася з шанувальниками на своїй сторінці Instagram (фото дивіться нижче).

"З днем народження, наша зірочка. Я тебе так довго чекала, як це було важко, але ми з тобою впоралися. Я зроблю все, щоб ти була щаслива", – написала Понзель.

Людмила Понзель народила дівчинку Instagram Людмили Понзель

Шанувальники привітали дівчину з поповненням у сім'ї і побажали новонародженій міцного здоров'я.

"Пам'ятаю, як Люда в шоу плакала і говорила, що хоче маленького бейбіка. Нарешті її мрія здійснилася. Щастя вам", "Вітаю, нехай росте здоровенька мамі і татові на радість", "З днем народження, наша дівчинка", – написали в коментарях.

У мережі побажали щастя та здоров'я новонародженій Instagram Людмили Понзель

Шанувальники привітали Людмилу з народженням доньки Instagram Людмили Понзель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.

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