МоваЯзык

Топтеми:

Зірка "Від пацанки до панянки" народила первістка. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
5,6 т.
Людмила Понзель народила первістка

Людмила Понзель народила дівчинку.

Учасниця першого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" і героїня серіаліті "Пацанки. Нове життя" Людмила Понзель на прізвисько "БДСМ" народила первістка.

Дівчинка з'явилася на світ 20 серпня в одному з пологових будинків. Радісною новиною Людмила поділилася з шанувальниками на своїй сторінці Instagram (фото дивіться нижче).

"З днем народження, наша зірочка. Я тебе так довго чекала, як це було важко, але ми з тобою впоралися. Я зроблю все, щоб ти була щаслива", – написала Понзель.

Людмила Понзель народила дівчинку

Людмила Понзель народила дівчинку Instagram Людмили Понзель

Шанувальники привітали дівчину з поповненням у сім'ї і побажали новонародженій міцного здоров'я.

"Пам'ятаю, як Люда в шоу плакала і говорила, що хоче маленького бейбіка. Нарешті її мрія здійснилася. Щастя вам", "Вітаю, нехай росте здоровенька мамі і татові на радість", "З днем народження, наша дівчинка", – написали в коментарях.

У мережі побажали щастя та здоров'я новонародженій

У мережі побажали щастя та здоров'я новонародженій Instagram Людмили Понзель

Шанувальники привітали Людмилу з народженням доньки

Шанувальники привітали Людмилу з народженням доньки Instagram Людмили Понзель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

УкраїнаКиївВід пацанки до панянкидитинашоу-бизнес
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди