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5 травня • оновлено в 18:20
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Зірка "Від пацанки до панянки" хотіла накласти на себе руки після того, як пішла з проекту: що трапилося

1.8т
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Екс-учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Вікторія Кошутіна хотіла накласти на себе руки після того, як її вигнали з проекту.

Після вильоту зі Школи леді Вікторія Кошутіна взяла участь в проекті "Пацанський краш-тест". Під час зйомок вона розкрила закадрові подробиці реаліті і розповіла, як склалося її життя після повернення додому (дивіться відео в кінці новини).

Учасниці "Від пацанки до панянки"

Учасниці "Від пацанки до панянки"

Новий канал

До участі в реаліті дівчина працювала веб-моделлю і надавала послуги інтимного характеру через інтернет. На проект "Від пацанки до панянки" вона прийшла, щоб змінити спосіб життя і позбутися від наркотичної залежності.

20-річна одеситка після повернення додому зірвалася на наркотики і перебувала в глибокій депресії. Від фатального кроку дівчину втримав розмова з командою "Від пацанки до панянки"

Вікторія Кошутіна

Вікторія Кошутіна

Прес-служба Нового каналу

Так, Кошутіна зізналася, що за три місяці в Школі леді вона жодного разу не доторкнулася до наркотиків. Однак після вильоту з проекту зірвалася. Дівчина картала себе, що дала слабину. І навіть думала накласти на себе руки.

"Я дуже сильно випила і у мене був грішок – прийняла наркотик. Але це загнало мене в дуже сильну депресію. Звинувачувала себе у всьому, ненавиділа, не хотіла жити" – поділилася екс-учасниця "Пацанок".

Команда "Від пацанки до панянки" допомогла учасниці уникнути суїциду

Команда "Від пацанки до панянки" допомогла учасниці уникнути суїциду

Прес-служба Нового каналу

У розпачі дівчина звернулася за допомогою до команди проекту.

"Пам'ятаю, зателефонувала редактору зі словами: "Я дуже шкодую! Мені просто не хочеться тепер жити. Ненавиджу себе за те, що зробила". Вона мене заспокоїла, сказала: "Так, не нервуй, заспокойся. Дивись, ти спробувала і зрозуміла, що це погано. Більше не дозволяй подібного повторитися. Все буде добре". Я присягнулася, що більше ніколи не дозволю наркотикам взяти над собою контроль", – підсумувала Кошутіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на проект "Від пацанки до панянки" повернулася зірка першого сезону реаліті Настя "Мівіна" Іваненко, що стало справжньою сенсацією.

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Автор
Єва Романова
Тема
Від пацанки до панянки 2016
Місце
Україна
Теги
Від пацанки до панянки Новий канал
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