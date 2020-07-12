Зірка "Великого Гетсбі" заразився коронавірусом

Індійський актор і зірка Боллівуду Амітабх Баччан, який зіграв персонажа Мейєра Вольфшейма в знаменитому фільмі "Великий Гетсбі" режисера База Лурмана, заразився коронавірусом.

Актора госпіталізували з позитивним результатом тесту на COVID-19. Пізніше стало відомо, що коронавірусом заразився і його син, популярний індійський актор Абхішек Баччан. Про це він написав у Twitter-акаунті.

Twitter

Хвороба протікає в легкій формі. Сім'я актора і весь персонал пройдуть тестування на COVID-19. Баччан-старший також попросив здати аналізи на інфекцію всіх, хто контактував з ним останні 10 днів.

Амітабх Баччан – один з найвідоміших акторів Боллівуду, який зіграв більш ніж в 180 фільмах. Крім того, він протягом чотирнадцяти років вів індійську версію телепрограми "Хто хоче стати мільйонером?" і виступає послом доброї волі ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Бразилії Жаїр Болсонару заразився коронавірусом. Глава держави в ефірі місцевого телебачення особисто повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.