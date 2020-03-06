Зірка "Величного століття" засвітила голі груди на публіці

Німецько-турецька актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі вийшла в світ у прозорій сукні, під яку не одягнула білизну.

Відео з вечірки поділилася на особистій сторінці в Instagram сама знаменитість.

Мер'єм Узерлі Getty

Так, можна помітити, що для світського виходу в Домінікані актриса вибрала розкішне вбрання ніжно-рожевого відтінку від бренду Lana Mueller.

Пікантною деталлю вбрання став прозорий верх, під який Мер'єм не одягнула білизну. Голі груди Мер'єм Узерлі прикривала лише декоративна вишивка на сукні у вигляді різнокольорових квітів.

Мер'єм Узерлі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер засвітила сексуальну фігуру в прозорій сукні, прикривши груди руками.

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