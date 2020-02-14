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14 лютого • оновлено в 03:00
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Зірка "Величного століття" розповів про сімейну трагедію через рак

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Тесть зірки "Величного століття" Бурака Озчівіта помер від раку. Батько його дружини Фахріє Евджен помер в лікарні 12 лютого.

Чоловікові поставили діагноз близько двох років тому. Зростання пухлини прогресувало, тому йому довелося видалити частину шлунка, пише Sabah.

Зірка "Величного століття" розповів про сімейну трагедію через рак
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В останні дні життя стан Рамазана різко погіршився. Поки невідомо, де і коли відбудеться похорон. Члени сім'ї Фахріє Евджен ще не підтвердили сумну новину.

Зірка "Величного століття" розповів про сімейну трагедію через рак

Як раніше писав OBOZREVATEL, 46-річна актриса Шеннен Доерті, яка два роки боролася з раком молочної залози, показала, як лисіла під час хвороби.

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Автор
Марія Дідик
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