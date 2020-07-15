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Зірка "Величного століття" потрапив у скандал із побиттям дружини: загрожує 13 років в'язниці

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
2,7 т.
Актори серіалу 'Величне століття' (Озан Гювен праворуч)

Актори серіалу "Величне століття" (Озан Гювен праворуч). Яндекс Дзен

Турецький актор Озан Гювен, який зіграв у серіалі "Величне століття" побив свою дружину. Артистові загрожує 13 років позбавлення волі.

За інформацією джерела, неприємний інцидент стався через сімейний конфлікт. Тоді актор разом з обраницею Деніз Булутсуз вечеряв в одному з турецьких ресторанів. Про це повідомляє RusTurkey.com.

Під час вечері між парою виникла сварка, у результаті якої артист накинувся на Булутсуз з кулаками. За словами потерпілої, знущання тривали близько години. Коли Деніз вдалося втекти, вона зафіксувала побої і звернулася по допомогу в поліцію. Слідчі відкрили проти актора кримінальне провадження, звинувачуючи його в заподіянні умисних тілесних ушкоджень, а також в утриманні людини проти волі та образах.

Озан Гювен у серіалі "Величне століття"

Озан Гювен у серіалі "Величне століття" Комсомольська правда

"Судово-медичний висновок Деніз Булусуз було взято до уваги. Справа не обмежується тільки тілесними ушкодженнями", – йдеться у висновку.

Сам актор заперечує факт побиття і наполягає на тому, що колишня кохана його оббрехала. Гювен стверджує, що під час скандалу він заявив, що йде від обраниці. Дівчині це нібито не сподобалося і вона сама завдала собі шкоди, щоб зіпсувати йому репутацію і кар'єру. Чоловік подав зустрічний позов проти Деніз Булутсуз.

Гювен і Булутсуз були разом кілька років. До цього актор був одружений із режисеркою Тюркан Дер'єю. Пара розлучилася в 2010 році. В експодружжя є син Алі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друзі російського актора Михайла Єфремова, який на початку червня влаштував смертельну ДТП в Москві, розкрили неприємну правду про його особисте життя. За їхніми словами, артист часто бив своїх дружин, а також мав безліч коханок, які теж терпіли рукоприкладство.

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