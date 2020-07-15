Зірка "Величного століття" потрапив у скандал із побиттям дружини: загрожує 13 років в'язниці

Турецький актор Озан Гювен, який зіграв у серіалі "Величне століття" побив свою дружину. Артистові загрожує 13 років позбавлення волі.

За інформацією джерела, неприємний інцидент стався через сімейний конфлікт. Тоді актор разом з обраницею Деніз Булутсуз вечеряв в одному з турецьких ресторанів. Про це повідомляє RusTurkey.com.

Під час вечері між парою виникла сварка, у результаті якої артист накинувся на Булутсуз з кулаками. За словами потерпілої, знущання тривали близько години. Коли Деніз вдалося втекти, вона зафіксувала побої і звернулася по допомогу в поліцію. Слідчі відкрили проти актора кримінальне провадження, звинувачуючи його в заподіянні умисних тілесних ушкоджень, а також в утриманні людини проти волі та образах.

Озан Гювен у серіалі "Величне століття" Комсомольська правда

"Судово-медичний висновок Деніз Булусуз було взято до уваги. Справа не обмежується тільки тілесними ушкодженнями", – йдеться у висновку.

Сам актор заперечує факт побиття і наполягає на тому, що колишня кохана його оббрехала. Гювен стверджує, що під час скандалу він заявив, що йде від обраниці. Дівчині це нібито не сподобалося і вона сама завдала собі шкоди, щоб зіпсувати йому репутацію і кар'єру. Чоловік подав зустрічний позов проти Деніз Булутсуз.

Гювен і Булутсуз були разом кілька років. До цього актор був одружений із режисеркою Тюркан Дер'єю. Пара розлучилася в 2010 році. В експодружжя є син Алі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друзі російського актора Михайла Єфремова, який на початку червня влаштував смертельну ДТП в Москві, розкрили неприємну правду про його особисте життя. За їхніми словами, артист часто бив своїх дружин, а також мав безліч коханок, які теж терпіли рукоприкладство.