Зірка "Величного століття" показала фото 25-річної давності: як змінилася акторка

Німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі поділилася з шанувальниками архівною фотографією.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона порівняла два своїх портретних фото: на першому їй всього 12 років, на другому – 37 років (знімок дивіться нижче).

Зірка "Величного століття" показала фото 25-річної давності Instagram @meryemuzerlimeryem

Архівний знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників. Зокрема, в коментарях користувачі почали обговорювати зовнішній вигляд Узерлі. Вони відзначили, що актриса майже не змінилася, а стала тільки красивішою.

"З роками тільки краще!", "Не змінюєшся!", "Дуже красива", "Шикарна", "Моя султанка найкрасивіша", – написали в коментарях.

Instagram @meryemuzerlimeryem Скриншот коментарів

Instagram @meryemuzerlimeryem Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький актор Озан Гювен, який зіграв у серіалі "Величне століття", побив свою дружину. Артистові загрожує 13 років позбавлення волі.