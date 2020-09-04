Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вагітна вдруге

Юля Ухіна Люди 10:50, 4.09.2020

Німецько-турецька актриса й зірка серіалу "Величгн століття" Мер'єм Узерлі чекає на другу дитину.

Про це повідомило видання Sozcu. За словами інсайдерів, 37-річна знаменитість зараз знаходиться на п'ятому місяці вагітності.

"П'ятий місяць вагітності... За волею долі нова людина прилетить у цей світ в січні... У мене народиться дівчинка. Лара давно хотіла брата або сестричку. Бережімо свою сім'ю", – зізналася Мер'єм.

Зірка "Величного століття" вагітна вдруге (Instagram Мер'єм Узерлі)

Ім'я батька дитини зірка поки не називає. Нагадаємо, що у Мер'єм Узерлі вже є донька Ларавід перших відносин з Джаном Атеш, яка народилася у 2014 році.

Мер'єм Узерлі з донькою Ларою (Instagram Мер'єм Узерлі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецько-турецька актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі вийшла у світ в прозорій сукні, під яку не одягнула білизну.

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