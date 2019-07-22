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Зірка "Вечірнього Урганта" таємно одружився: хто його обраниця

2.3т Читати матеріал російською

Один із ведучих шоу "Вечірній Ургант" 40-річний Дмитро Хрустальов таємно одружився на своїй коханій — 29-річній співачці, учасниці проекту "Хочу у "ВІА Гру" Марії Гончарук.

Про роман артистів стало відомо ще два роки тому, повідомляє "Експрес газета".

Марія Гончарук та Дмитро Хрустальов

Марія Гончарук та Дмитро Хрустальов

"Домашний Очаг"

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За словами колег Хрустальова, в стосунках пари панує романтика, чоловік обдаровує кохану, робить їй сюрпризи, а ще вони постійно подорожують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня український музикант Потап порушив мовчанку з приводу свого весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні своїй колезі Насті Каменських. Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах. Пізніше з'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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