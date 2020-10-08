Зірка "Вар'яти-шоу" Жогло вперше став батьком

У актора гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" (Новий канал) і кума Сергія Притули Володимира Жогла народився син.

Первісток з'явився на світ у вівторок, 6 жовтня, однак відомо про це стало через добу. Хлопчик народився у Львові, повідомила пресслужба Нового каналу.

"У нас з'явився довгоочікуваний член сім'ї. Я вперше зрозуміла, що таке по-справжньому бути щасливою. Тепер у мене два богатиря. Дякую Богові, що так любить мене і послав такий скарб, без якого тепер не можу ні секунди. Спасибі чоловікові за любов, підтримку і сина. Ви в моєму житті найдорожчі. Люблю вас дуже", – зворушливо висловилася дружина Жогла Ірина.

Відзначимо, Володимир та Ірина поки не розголошують ім'я сина. Актор "Вар'яти-шоу" зазначив, що вони вибирали з кількох варіантів.

"Назву вам три імені: Орест, Остап і Ярослав. Одне з них ми вибрали для сина. А ось яке, дізнаєтеся після хрещення малюка", – заінтригував Жогло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що сім'я Володимира Жогла очікує поповнення, стало відомо в червні 2020 року, через місяць після їхнього з Іриною весілля. Сам комік розповідав, що хоче велику родину з трьома дітьми.