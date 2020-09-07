Американський актор, зірка фільму "Вартові Галактики" Майкл Рукер розповів, що перехворів на коронавірус. За словами артиста, він поборов хворобу без ліків та вітамінів, покладаючись тільки на свій імунітет.

Такими подробицями Рукер поділився на особистій сторінці в Facebook, зазначивши, що відмова від будь-яких ліків – його особисте рішення, а не висновок наукового дослідження.

"Посеред цієї епічної битви я прийшов до висновку, що коли COVID-19 проникає у ваше тіло, ззовні можна зробити не так вже й багато. Справжня битва відбувається всередині, на клітинному рівні. Я вирішив не приймати ніяких додаткових ліків, вітамінів або добавок. Я відчував, що якби моя імунна система не була готова до цієї битви, весь цей зайвий матеріал лише зашкодив би мені, оскільки нирки та печінка могли б серйозно постраждати... Але це моя особиста думка, точно не висновок якогось наукового дослідження", – зазначив актор.

Зірка "Вартових Галактики" розповів, як переміг коронавірус без ліків. afisha.ru

Рукер також зізнався, що з дня на день його самопочуття змінювалося, і часом він почувався "напівлюдиною", але все ж його тіло виграло війну з COVID-19.

Майкл Рукер перехворів на коронавірус (Facebook-акаунт Майкла Рукера)

Також актор показав, як виглядає після подолання коронавірусу. Він наголосив, що одними з найскладніших випробувань були ізоляція від сім'ї та друзів й відмова від "старого доброго пивного кухля".

Майкл Рукер показав, як виглядає після подолання коронавірусу (Facebook-акаунт Майкла Рукера)

Facebook-акаунт Майкла Рукера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Ілля Варламов заявляв, що перехворів на коронавірус в легкій формі. Він ділився подробицями лікування і перерахував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.

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