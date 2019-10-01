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1 жовтня • оновлено в 16:25
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Зірка "Універу" засвітила величезні груди: фанати в захваті

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Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова вразила шанувальників відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила знімки, які було зроблено на заході в Парижі, де актриса блиснула пишними грудьми.

"Це був прекрасний вечір у Парижі. Комбінезон від MA YA", – прокоментувала Кожевнікова під фотографіями.

Марія Кожевнікова з глибоким декольте

Марія Кожевнікова з глибоким декольте

instagram / mkozhevnikova

Новини
51-річна російська актриса засвітила груди в пікантній фотосесії

Зокрема, вона позувала в комбінезоні ніжного рожевого кольору з дуже глибоким декольте, що оголило пишні груди актриси. Шанувальники були в захваті від стильного образу.

"Прекрасна", "Чарівна", "Дуже ніжно і жіночно", "Шикарні", "Дуже приємно на Вас дивитися", "Красуня, розумниця, і прекрасна дівчина", "Справжня королева! Прям богиня", "Одягнися! Чоловік де?!", "Ви чудово виглядаєте", – написали в коментарях.

Марія Кожевнікова засвітила груди в Парижі

Марія Кожевнікова засвітила груди в Парижі

instagram / mkozhevnikova

Марія Кожевнікова - глибоке декольте

Марія Кожевнікова - глибоке декольте

instagram / mkozhevnikova

Кожевнікова з глибоким декольте блиснула грудьми

Кожевнікова з глибоким декольте блиснула грудьми

instagram / mkozhevnikova

Зірка "Універу" засвітила величезні груди: фанати в захваті
Зірка "Універу" засвітила величезні груди: фанати в захваті
Зірка "Універу" засвітила величезні груди: фанати в захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кожевнікова обурилася поведінкою чоловіків, які відмовилися помінятися з нею місцями в поїзді.

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Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Франція Париж
Теги
шоу-бизнес Краса Мода
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Дудко Олег
Дудко Олег
Где там огромная?
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