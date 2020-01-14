Зірка ''Універу'' святкує день народження: як він змінився

Російський комік та актор, зірка серіалу "Універ" Станіслав Ярушин у вівторок, 14 січня, відзначає свій день народження.

Так, знаменитості виповнюється 39 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися, як він змінився.

Станіслав Ярушин Фото: instagram/yarushinstanislav

Станіслав Ярушин народився 14 січня 1981 року в Челябінську. Він професійно займався хокеєм до 17-річного віку. Паралельно зі спортом у його житті в шкільні роки з'явився КВК. З 10-го класу Стас грав в шкільній лізі в команді "Бамбарбия киргуду". Також в школі грав в театральних постановках.

Станіслав Ярушин Фото: stuki-druki.com

Після закінчення школи Ярушин вступив в Челябінський державний агроінженерний університет. Там його знову покликали в КВК — як вокаліста. Спочатку він виступав за місцеву команду КВК "Линия отрыва", потім опинився в збірній команді КВК Челябінська "Земляки". Вони згодом об'єдналися з КВКщиками з Магнітогорського державного педагогічного інституту в єдину команду під назвою "Уездный город".

Станіслав Ярушин в складі команди "Уездный город" Фото: instagram / yarushinstanislav

Станіслав Ярушин в складі команди "Уездный город" Фото: stuki-druki.com

У 2001–2002 роках команда "Уездный город", в якій брав участь Станіслав, стала мегапопулярною. Вони багато гастролювали по Росії. В її складі Ярушин у 2002 році став чемпіоном Вищої ліги КВК, у 2004 році — володарем Літнього кубка КВК. З 2004-го по 2007-й рік він вже був учасником челябінської команди КВК "Лица уральской национальности (ЛУНа)". В її складі провів чотири сезони: один в Прем'єр-лізі і три сезони — у Вищій лізі. У 2006 році "ЛУНа" в фіналі Вищої ліги КВК зайняла друге місце.

Ярушин в складі команди "Лица уральской национальности (ЛУНа)" Фото: instagram / yarushinstanislav

Далі він потрапив в телевізійні проєкти каналу СТС. Працював як актор, ведучий, сценарист, режисер, постановник трюків. Взяв участь в проєктах "Исчезнувший", Большой город", "Цвет нации", "Все по-нашему!". Широку популярність Стасу приніс ситком "Універ" та його продовження "Універ. Нова общага", де він знявся в ролі Антона Мартинова, сина олігарха.

Станіслав Ярушин та Настасья Самбурська в серіалі "Універ. Нова общага" Фото: stuki-druki.com

Станіслав Ярушин в серіалі "Універ. Нова общага" Фото: stuki-druki.com

У 2016 році знявся в епізоді у режисера Анджея Бартковяка в спільному американо-російській фільмі "Максимальний удар". У травні 2016 року у Ярушина вийшов дебютний альбом "Об этом". Далі один за одним почали виходити й інші альбоми. У 2017-му він знявся в комедії "Zомбоящик". А у 2018 році став ведучим інтернет-шоу "Ночной контакт".

Станіслав Ярушин на прем'єрі "Zомбоящика" Фото: peopletalk.ru

Станіслав Ярушин Фото: instagram/yarushinstanislav

Станіслав Ярушин Фото: instagram/yarushinstanislav

Станіслав Ярушин Фото: instagram/yarushinstanislav

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Станіслав Ярушин поповнив ряди злочинців в базі українського центру "Миротворець". Йому приписали свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим.

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