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7 лютого • оновлено в 09:29
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Зірка "Універу" після відвертих фото показалася з конем

1.8т
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Російська актриса Наталя Рудова, яка часто радує своїх шанувальників відвертими фотознімками, вирішила продемонструвати фотографію з автомобілем.

Раніше зірку серіалів "Універ" та "Тетянин день" розкритикували в Instagram через фотографію в купальнику в басейні, а Рудова сама відповіла на коментар.

Зірка "Універу" після відвертих фото показалася з конем

Судячи з усього, актриса звернула увагу на критику, і вирішила показати фото в зимовій куртці біля автомобіля.

"Одягнене, зимовий фото, все як і просили ... І мій новий кінь! Так вам більше подобається ??" – написала Рудова.

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