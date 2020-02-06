Зірка "Універу" після відвертих фото показалася з конем

Російська актриса Наталя Рудова, яка часто радує своїх шанувальників відвертими фотознімками, вирішила продемонструвати фотографію з автомобілем.

Раніше зірку серіалів "Універ" та "Тетянин день" розкритикували в Instagram через фотографію в купальнику в басейні, а Рудова сама відповіла на коментар.

Судячи з усього, актриса звернула увагу на критику, і вирішила показати фото в зимовій куртці біля автомобіля.

"Одягнене, зимовий фото, все як і просили ... І мій новий кінь! Так вам більше подобається ??" – написала Рудова.

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