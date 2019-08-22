Зірка української журналістики потребує нашої підтримки: що сталося

Зірка української журналістики Олег Вергеліс потребує нашої підтримки.

У травні він пережив тяжкий інсульт, операцію і на нього чекає тривала реабілітація. Колеги по цеху – артисти, режисери, продюсери, журналісти організовують благодійну виставу і кличуть придбати квиток на добро.

А ми водночас також закликаємо бути небайдужими і пожертвувати кошти. 29 серпня о 19:00 – ексклюзивний благодійний показ вистави "Два анекдоти на вечерю" за п'єсами А.П. Чехова "Ведмідь" & "Освідчення".

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Ця вистава за відомими п’єсами Антона Чехова "Ведмідь" і "Освідчення" - прекрасна нагода зустрітися друзям, провести приємний літній театральний вечір, згадуючи дотепні чеховські сюжети та ще й зробити благодійну справу: купуючи квитки, допомогти людині одужати.

Іскрометна, тонка та зворушлива вистава у виконанні улюблених акторів театру і кіно – Ольги Сумської, Віталія Борисюка, Юрія Горбунова, Лілії Ребрик та Олексія Вертинського разом з героями чеховських комедій-жартів подарує гарний настрій та надію.

Всі зібрані кошти буде передано на реабілітацію видатного журналіста і театрального критика Олега Вергеліса. Придбати квитки зручно за посиланням.

Олег Вергеліс - мистецький оглядач, редактор відділу культури часопису Дзеркало тижня, публіцист, заслужений журналіст України, автор та ведучий циклів телепрограм на телеканалі "Культура", член Національного Шевченківського комітету, Національної спілки театральних діячів України та Спілки журналістів України, доцент кафедри журналістики Інституту міжнародних відносин (НАУ), лауреат Міжнародної літературної премії імені Юрія Долгорукого та Гоголівської премії, володар спецвідзнаки "Золоте перо" від НСТДУ. Це далеко не повний перелік діяльності та досягнень Олега Вергеліса. Про таких людей говорять – інтелектуальна еліта нації.Карта ПриватБанку 5168 7453 0215 4692 (Самборська Юлія Леонідівна)

Картка ПриватБанку 5168 7453 0215 4692 (Самборська Юлія Леонідівна). Перераховуючи кошти, дуже просимо писати мету платежу: на реабілітацію Олега Вергеліса.

Відеоролик вистави.

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