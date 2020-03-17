Учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Вікторія Кошутіна розповіла, як мало не довела до самогубства молодшу сестру.

Виявилося, що дівчина зганяла злість на сестрі через образу на батька, який знущався над нею. Інші учасниці реаліті жорстко засудили свою колегу, повідомила пресслужба Нового каналу.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

"Я намагалася довести її до самогубства. Говорила, мовляв, для чого вона взагалі живе на цьому світі, що вона жирна корова, і що їй краще кинутися з десятого поверху. Я отримувала задоволення від того, що вона плаче", – зі сльозами згадала Кошутіна.

Учениць "Школи леді" нажахала розповідь Вікторії, дівчата категорично засудили дії "однокласниці".

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

"Знайшла на кому відриватись, на рідній людині. Це дуже жорстоко. Я не знаю, що у неї всередині, якщо вона таке робить. Головне, щоб вона зрозуміла, що сестра – найважливіше з того, що у неї є", – відзначили учасниці "Від пацанки до панянки".

Вікторія Кошутіна підкреслила, що сестра серйозно постраждала від її знущань.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

"Я знущалася, бо не хотіла, щоб вона існувала. Так само, як батько не хотів, щоб була я. Але мені соромно перед сестрою за свої вчинки. Адже їй зараз 14, але вона не може почати спілкуватися ні з одним хлопцем через комплекси", – підсумувала Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інша героїня проекту Нового каналу "Від пацанки до панянки" Катерина "Канарейка" Устинова розповіла, як батько побив її 98 разів, а також ганявся за нею із сокирою.

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